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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصور البيانات وتحليلها بالمستوى المتقدم .. برنامج تدريبي بمعهد التخطيط

صدى البلد

عقد معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "تصور البيانات وتحليلها باستخدام STATA- المستوى المتقدم"، لعدد 12متدرباً من شباب الباحثين من داخل وخارج المعهد. 


وفى هذا الإطار أوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن مبادرة " مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة" التي ترأسها د. هبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي.


وأشار نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يهدف إلى ت66⁶ المتدربين باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة في تحليل البيانات المجمعة والسلاسل الزمنية باستخدام برنامج STATA، لبناء قدرات شباب الباحثين وتنمية مهاراتهم في مجال تصور وتحليل البيانات، ورفع كفاءة الأفراد بما ينعكس على المؤسسات، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وتشتمل محاور البرنامج التدريبي على التعرف على كيفية تحليل السلاسل الزمنية، وكذلك تطبيق اختبار استقرار المتغيرات بواسطة اختبارات Augmented Dickey Fuller  وPhilip Perron، واختبار التكامل والسببية، ونموذج Vector Autoregressive (VAR)، ونموذج Vector error correction model (VECM)، ونموذج Autoregressive distributed lags model (ARDL)، والتنبؤ باستخدام Autoregressive moving average model (ARMA) ، وكذا التنبؤ باستخدام Autoregressive integrated moving average model (ARIMA)
 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي اطار التعاون أستاذ الاقتصاد البرنامج التدريبي التخطيط القومي التطورات العالمية

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