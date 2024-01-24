دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

كشفت دراسة سويدية جديدة، مفاجأة صادمة بشأن الحمض النووي الموجود في كميات من العلكة، والتي قام مجموعة من المراهقين بمضغها في العصر الحجري، وقد عُثر عليها في موقع أثري يبلغ عمره 9700 عام وذلك في مدينة السويد.

وأوضحت الدراسة أن تلك القطع من العلكة قد كشفت الكثير من الأسرار وذلك حول أمراض الفم في تلك الحقبة.





وأظهرت الدراسة التي نشرتها وكالة “فرانس برس”، والتي أجراها فريق من علماء بجامعة ستوكهولم، وتم نشر نتائجها بمجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، بعض المعلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان، والذين كانوا يعيشون على الصيد ومحاولة جمع الثمار وذلك في بعض عصور ما قبل التاريخ.

وأضاف أحد الباحثين بالدراسة "نعتقد أن العلكة كانت تُستخدم مثل الغراء، وذلك لتجميع العناصر بعضها ببعض.. ومن الممكن أيضًا أنهم كانوا يقومون بمضغها وذلك للمتعة أو لمزايا علاجية".