رئيس جامعة الوادى الجديد يوجه بضرورة الانتهاء من استعدادات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى مجلس الجامعة الشهري بجلسته رقم (65) وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبني الإداري بحضور السادة نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات ، واستعرض مجلس الجامعة

وفي مستهل اجتماع المجلس تم عرض فيلم يوثق أهم الأنشطة والأحداث البارزة للجامعة خلال شهر يناير 2024 ثم استهل رئيس الجامعة بكلمة وجه سيادته باسم جامعة الوادي الجديد وجميع منتسبيها بالتهنئة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذكرى عيد الشرطة معرباً عن خالص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير والتي مهدت لثورة 30 يونيو المجيدة مثمناً ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد مؤكدا انهم يبذلون أرواحهم الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن بكل إتقان وإخلاص والذي انعكس علي الحياة الكريمة التي ترجوها القيادة السياسية.





ووجه رئيس الجامعة بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 ضرورة الاستعداد المبكر للفصل الدراسى الثاني موجهاً الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة لما يبذلونه من جهود مخلصة انعكست بشكل واضح علي العملية التعليمية وتقدم الجامعة خلال فترة وجيزة.

ثم شرع المجلس في مناقشه جدول أعماله وقد تمثلت أهم قرارات المجلس في الموافقة من حيث المبدأ علي عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للسكان في إطار حرص توجهات الدولة وفخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية الدولة فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2023 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والحرص علي دعم وتعزيز صحة طلاب جامعات مصر ورفع درجة وعيهم بالممارسات الصحية والاجتماعية لخلق جيل جديد من الشباب يتمتع بالصحة الجيدة تجاه نفسه ومجتمعه.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون لإنشاء سفارة للمعرفة تابعة لمكتبة الاسكندرية بمقر الجامعة للاستفادة من كل ما هو مــتـــاح في مكتبة الإسكندرية من مصــــادر ومعلومات وقواعد بيانات لجميع طلاب الجامعة وجميع أبناء محافظة الوادي الجديد والاستفادة من جميع الأدوات والامتيازات والمشروعات الرقمية المُقدمة لزوار مكتبة الإسكندرية مثل: [مستودع الأصول الرقمية (DAR)؛ وهو أكبر مكتبة رقمية عربيـــــة على الإطــــــلاق، ومشروع وصف مصر، ومشروع الفن العربي، ومشروع الأرشيف الرقمي لمجلة الهلال، ومشروع ذاكرة مصر المعاصرة، ومشروع "محاضـــرات في العلوم" (Science Super Course) ... وغيرها من المشروعات]، بالإضـــافـة لإتاحــــة التواصــــل مـــع العديد من البوابـــات والمواقـــــع الإلكترونيــــة الخاصــــة بالمكتبة، مثل: موقــــع "اكتشف بنفسك"، والملتــقى الإلكتروني(Arab InfoMall)، وبـــوابــــــة التنمــــية .و ذلك إلى جــــانب خـــدمة "البث عبر شبكة الإنترنت"، التي تقدم بــثـــاً حـــيّـاً أو مسجـــلاً للفـــعــالــيــات التي تــُقــــام بمركـــز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية؛ حتى يُتــــــاح لزائري السفارة مشاهدتها في أي وقت بشكل سلس وبسرعة فائـــقـــة، عــــــلاوة على ذلك تتيح مكتبة الإسكندرية لمستخـــدمي ســـفـــارات المــعـــرفة التمتع بخـــــدمات مكتبة الوسائط المتعددة.



كما أقر مجلس الجامعة ترقية عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين، وتعيين بعض والمدرسين بمختلف كليات الجامعة ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.