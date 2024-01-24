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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: 250 مليون جنيه مرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير منطقة المثلث

محافظ بورسعيد يسلم
محافظ بورسعيد يسلم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعي

سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال مؤتمر موسع،  بديوان عام المحافظة،  عقودا مؤمنة لمزارعي منطقة « مثلث الخير»  بجنوب بورسعيد،  و ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئس الجمهورية،  ضمن مخطط تطوير وتنمية منطقة المثلث،  جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية و تنمية البحيرات  والثروة السمكية،  و المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة،  وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية  البحيرات  وعدد من المستشارين و الجهات المختصة.

وفي بداية اللقاء،  استعرض مهندس سيد خلف ماتم انجازه من أعمال في تطوير منطقة المثلث حتى الٱن،  مشيرا ألى انه تم الانتهاء من تأسيس الجمعيات،  وفض المنازعات و تسليم العقود للمزارعين،  كما استعرض الاجراءات المطلوب تنفيذها عاجلا،  و مستجدات العمل والتنسيقات اللازمة لاتخاذ عدد من الإجراءات.

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وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة التعمير للبدء في إقامة ميناء بمنطقة المثلث، تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء، لافتا الى أن سيتم دفع  250 مليون جنيها كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير منطقة المثلث واقامة الميناء والمباني تحت اشراف هيئة التعمير، كما أكد على إقامة مزرعة نموذجية بالتوازي مع أعمال البناء و لاضرر ولا ضرار لقاطني منطقة المثلث.

وقال محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية حريصة على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة وٱمنة للمواطن،  و أن المواطنين بمنطقة المثلث سوف يشعروا بالتغيير الجذري بعد أعمال التطوير، منوها إلى أن كل مزارع سيتسلم المزرعة الخاصة به قبل انتهاء مدة العقود.

محافظ بورسعيد يسلم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة مثلث الخير

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وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وهيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى

ولفت أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث ، مؤكدا على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد .

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