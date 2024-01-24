مساعد وزيرة التخطيط: بورسعيد تقدمت بمشروعات مبتكرة ومتميزة خلال مسابقة المشروعات الخضراء

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومتابعة عدد من ملفات التعاون المشتركة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى السفير هشام بدر على زيارته لمحافظة بورسعيد، مستعرضا أوجه التنمية المختلفة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات بورسعيد في جميع المجالات، وهو ما ساهم في الحصول على شهادة الأيزو 9001، وايضا فوز محافظة بورسعيد كأفضل محافظة في الوطن العربي لعام 2021_2022.

كما تطرق المحافظ للحديث عن جهود المحافظ في ملف « مبادرة المشروعات الخضراء والذكية في المحافظات المصرية»، مؤكدا أن بورسعيد تقدمت بمشروعات قومية يمكن تنفيذها على أرض الواقع و تتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

السفير هشام بدر يشيد بالمشروعات المشاركة في مبادرة " المشروعات الخضراء والذكية 1000247839 1000247838 1000247842 1000247841 1000247843 1000247840

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تهدف فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

من جانبه، قال السفير هشام بدر أننا تشرفنا اليوم بزيارة محافظة بورسعيد ولقاء اللواء عادل الغضبان، موجها الشكر للمحافظ على التعاون الكبير في جائزة التميز الحكومي و مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

وأشاد “بدر” بالإنجازات الكبيرة التي شهدها على أرض بورسعيد خلال يومين من الزيارة، لافتا إلى أن بورسعيد تقدمت بمشروعات تعكس الابتكار والابداع والتميز خلال مسابقة المشروعات الخضراء والذكية، مثنيا على مشروع اعادة تدوير المواد البلاستيكية، الذي تقدمت به إحدى أبناء بورسعيد، والذي نال إعجاب عدد من المستثمرين في دبي خلال فعاليات cop 28.

وأكد السفير هشام بدر أن محافظة بورسعيد قدمت دعما وجهدا كبيرا لأصحاب المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية، وذلك تحت قيادة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مجددا شكره لمحافظ بورسعيد على الابداع والتميز و الابتكار الذي لوحظ خلال مسابقة المشروعات الخضراء والذكية.