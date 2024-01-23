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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى «سيمون أرزت»

الغضبان يتابع أعمال
الغضبان يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى « سيمون أرزت»

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، رئيس مجلس إدارة شركة سيمون أرزت للتطوير والإدارة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير مبنى سيمون أرزت التراثي والذي يقع على ضفاف قناة السويس ، وتحويله لمبنى تراثي يحتفظ بشكله التاريخي ومول تجاري حديث يليق بأهمية الموقع الذي يحتله ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و ممثلي شركة سيمون أرزت ،  والجهات المختصة بمحافظة بورسعيد.

الغضبان يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى « سيمون أرزت» بمحافظة بورسعيد

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وأكد محافظ  بورسعيد أن تطوير مول سيمون أزرت يأتي في أطارخطة النهوض بالقطاع السياحي بمدينة بورسعيد ،  لافتا أن إعادة الحياة للمول وتطويره والاستفادة منه يساهم في جذب الزائرين من خلال أساليب العرض الحديثة للبضائع ذت الجودة إلى جانب التعامل مع أطقم السفن التي ترسو في ميناء غرب بورسعيد  كما كان الحال من قبل طوال تاريخ هذه المحلات الشهيرة  وسيعود التطوير بفوائد ايجابية علي أبناء بورسعيد المرتبطين وجدانيا وتاريخيا باسم محلات سيمون ارزت. 

 

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وناقش المحافظ مع الوفد كافة المستجدات المتعلقة بقرب انتهاء العمل في تطوير مبنى سيمون أزرت، مؤكدا تقديم كافة الدعم لإعادة الواجهة التاريخية والسياحية للمبنى،  كما أكد  ممثلي سيمون أرزت على قرب الانتهاء من أعمال تطوير المول في أقرب وقت،  موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم الكبير فيما يتعلق بتطوير مبنى سيمون أرزت،  كما أشادو بالتطور الحضاري غير المسبوق الذي شهدته بورسعيد في كافة المجالات.

 

يذكر أنه المول  واحد من أكبر المتاجر في عصره، وأصبح نقطة جذب شهيرة على مستوى العالم. وكانت مساحته  حوالي ألفي متر مربع، مع واجهة الشارع من أربعين مترا ويتألف من قاعة مستطيلة مع صالات العرض على طابقين ، ويسمح السقف الزجاجي بإضاءة عن طريق الضوء الطبيعي، كما أن المبنى مثال نموذجي من النمط المعماري الأوروبي الحديث على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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