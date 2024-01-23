محافظ بورسعيد يطالب أولياء أمور طلاب الإعدادية بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال تفقده انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة داخل لجنة مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية بنين ، عددا من أولياء الامور، حيث رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق

و حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لٱرائهم حول التطور الذي تشهده العملية التعليمية ببورسعيد ، فضلا عن تطلعاتهم لمزيد من التطوير بالعملية التعليمية، وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار كافة المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة ، مناشدا أولياء الأمور بدعم جهود المحافظة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأهمية التزام الطلاب في المدارس، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الاول.

محافظ بورسعيد يلتقي عددا من أولياء الأمور ويوجه لهم رسالة 1000247041 1000247044 1000247050 1000247047

وأكد المحافظ علي أن مديرية التربية والتعليم توفر العديد من القوافل التعليمية التي حققت نجاح بشكل كبير، وذلك نتيجة الاعتماد على أكفأ المعلمين وتميز القائمين علي القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر علي الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان، ويجعل الطلاب لا يعتمدون على الدروس الخصوصية مما يوفر الوقت والجهد والمال.

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية ، وأولياء الامور للإستفادة ، متمنيا للطلاب تحقيق مزيد من النجاح والتوفيق خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

ومن جانبهم، وجه العديد من أولياء الأمور الشكر لمحافظ بورسعيد على الطفرة الغير مسبوقة ببورسعيد في التعليم ، معربين عن امنياتهم نحو استمرار عجلة التطوير حتى تصبح بورسعيد مدينة نموذجية في كافة القطاعات.