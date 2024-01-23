محافظ بورسعيد يشدد على توفير سبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام امتحانات الشهادة الاعدادية في مادة الهندسة داخل لجنة مدرسة « عمرو بن العاص» الإعدادية بنين، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ولمياء الجيار رئيس حي الشرق وقيادات التعليم.

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية ، و حرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي و أرائهم في الامتحان بشكل عام ،مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الاعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب 1000246959 1000246977 1000246965 1000246968 1000246956 1000246962 1000246950 1000246953 1000246974 1000246980 1000246971

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ، متنميا للطلاب النجاح والتوفيق .

مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين حق لهم دخول الامتحانات هو 13785 طالب وطالبة، منوها أن الامتحانات عقدت من خلال 69 لجنة.

جدير بالذكر، أن الامتحانات بدأت الأربعاء 17 يناير الماضي في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وسوف تنتهي الامتحانات غدا الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري .