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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة سوق حضاري نموذجي بمنطقة على بن ابي طالب بالزهور في بورسعيد

محافظ بورسعيد يدرس
محافظ بورسعيد يدرس تطوير سوق على بن أبي طالب

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، بوضع دراسة تفصيلية لإقامة « سوق حضاري نموذجي»  بمنطقة على بن ابي طالب بحي الزهور ،  وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد ، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد،  بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد،  و المهندس وليد  الدعدع رئيس حي الزهور ، والأجهزة المعنية

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مديرة التخطيط العمراني لمقترح مخطط اقامة سوق بالمنطقة،  كما استمع لٱراء المختصيين حول الرؤية المبدئية للمشروع،  ووجه المحافظ بسرعة إعداد دراسة لإقامة سوق حضاري نموذجي بمنطقة على للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة،  على أن يكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمه على أحدث طراز ليشمل محلات الأسماك و اللحوم و الخضروات و الفاكهة و المنافذ الخدمية،  مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق و محاوطته بسور حديدي.

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وفي هذا السياق ، وجه المحافظ بوضع رؤية متكاملة و شاملة لدراسة تطوير منطقة « على»  بحي الزهور ، على غرار تطوير المناطق السكنية  بجميع الأحياء،  مشيرا الى أن التطوير سيشمل العمارات السكنية و الطرق و إقامة ملاعب و مسطحات خضراء وغيرها لتحقيق الواجهة الحضارية و الجمالية للمنطقة.

و شدد محافظ بورسعيد على سرعة وضع الدراسة و المقايسة الخاصة بترفيق مشروع سوق على الجديد،   للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت و التنسيق بين جميع الجهات المختصة.

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