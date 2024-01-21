قامت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، بجولة مكوكية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بها.

وقد أشادت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بانتظام سير العمل باللجان محل الزيارة وبالتزام الطلاب والمعلمين بالقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على منع دخول أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان سواء للملاحظين أو للطلاب.

والتقت وكيل تعليم بورسعيد ببعض أولياء أمور الطلاب خارج مقر اللجان وتبدلت أطراف الحديث معهم حول توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات دون معوقات.

جولة مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 1000246460 1000246490 1000246544 1000246499 1000246532 1000246523 1000246457 1000246451 1000246550 1000246520 1000246487 1000246553 1000246454 1000246529 1000246505

يجدر بالذكر أن الجولة شملت لجان القناة الإعدادية للبنين والشهيد أسامة عيد عبد الرحمن ومجمع محمد السيد حسن بدراوي والحديدي والنادي الرسمية للغات وبن خلدون الرسمية للغات ولجان النصر الرسمية للغات ويوسف عاشور الابتدائية المعتمدة ونبوية الجابري الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات بمدينة بورفؤاد.