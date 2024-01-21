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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جولة مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

جولة مكوكية لوكيل
جولة مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام الإعدادية

قامت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، بجولة مكوكية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بها.

وقد أشادت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد  بانتظام سير العمل باللجان محل الزيارة وبالتزام الطلاب والمعلمين بالقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على منع دخول أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان سواء للملاحظين أو للطلاب.

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والتقت وكيل تعليم بورسعيد  ببعض أولياء أمور الطلاب خارج مقر اللجان وتبدلت أطراف الحديث معهم حول توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات دون معوقات.

جولة مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد لمتابعة انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

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يجدر بالذكر أن الجولة شملت لجان القناة الإعدادية للبنين والشهيد أسامة عيد عبد الرحمن ومجمع محمد السيد حسن بدراوي والحديدي والنادي الرسمية للغات وبن خلدون الرسمية للغات ولجان النصر الرسمية للغات ويوسف عاشور الابتدائية المعتمدة ونبوية الجابري الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات بمدينة بورفؤاد.

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