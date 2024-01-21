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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بشوارع ضواحى بورسعيد | صور

حمله مكبره لرفع وازاله
حمله مكبره لرفع وازاله الاشغالات والتعديات

قادت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بعدد من مناطق وشوارع الحى وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

وقد استهدفت الحملة رفع و ازالة الاشغالات والتعديات بمناطق الأمل الجديد و ال 40 عماره وبتقاطع شارعى محمد على ومصطفى كامل وأمام محطة الغازات

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وقد أسفرت حملة ضواحى بورسعيد  عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة وازاله البردورات إلى جانب رفع وإزالة اشغالات وتعديات المحال العامه والمقاهي أمام الرصيف العام ونهر الطريق والزامهم بالمساحات القانونية المرخص لهم بها

حمله مكبره لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بعدد من مناطق وشوارع ضواحى بورسعيد

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كما تم مصادرة عدد من الاكشاك والبتارين غير المرخصة والمضبوطات المتنوعة والتحفظ عليها داخل جراج عام الحى

وقد أكدت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أن الحملة جاءت في إطار جهود الحى المستمرة لرفع وازاله كافة الاشغالات والتعديات وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وازاله كافة الاشغالات والتعديات والحفاظ على أعمال التطوير التى تمت بالمناطق والشوارع المشار إليها مشيره  بأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وقطاعات الحى

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