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محافظات

تدشين مبادرة معاً نحو بيئة نظيفة بمساكن الفيروز في بورفؤاد| صور

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يدشن مبادرة معاً نحو بيئة نظيفة

 أطلق  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،  مبادرة "معاً نحو بيئة نظيفة" بنطاق مساكن الفيروز، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية، رافقه خلال الجولة عدداً من الاجهزة التنفيذية بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس مدينة بورفؤاد  أعمال إدارة تحسين البيئة من خلال البدء في تنفيذ خطة العمل و تواجد عمال النظافة والقيام أعمال كنس ورفع تراكمات الرمال ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد  ببذل مزيد من الجهد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشدداً على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

وتابع بهنساوى ما وصلت إليه خطة العمل حيث شدد سيادته على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة ،.

رئيس مدينة بورفؤاد يدشن مبادرة معاً نحو بيئة نظيفة بمساكن الفيروز

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 و أكد رئيس مدينة بورفؤاد  على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

و في سياق متصل، ناقش  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد مع ساكني المنطقة عدداً من موضوعات التعاون المشتركة والقضايا التي تمس المواطنين ، فضلاً عن استعراض نتائج العمل في الموضوعات الخاصة بطلبات المواطنين،
 

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كما أكد بهنساوى على البدء  في رفع كفاءة مساكن الفيروز ومشروع ال9000 ضمن مبادرة معاً نحو بيئة نظيفة ،هذا إلى جانب مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك عدد من الموضوعات التي تهم أبناء المدينة، فضلاً عن الموقف الحالي للمشروعات الجديدة بالمدينة، مؤكداً أن مدينة بورفؤاد تشهد الفترة الحالية تطوراً كبيراً في مجال المشروعات التنموية التي تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية التواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمدينة وأهالي المدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

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