حصر الوحدات السكنية المقتحمة بحرية بورسعيد وتقسيماتها.. تفاصيل

اجتمع المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد مع اللجنة المختصة بمراجعة الالتزام بشروط التعاقد الخاصة بالوحدات السكنية بنطاق الحي والمكونة من إدارات الهندسية وإيرادات الإسكان والشئون القانونية بالحي.

ووجه رئيس حي المناخ فى بورسعيد بحصر الوحدات السكنية المقتحمة بمنطقة الحرية السكنية وتقسيماتها ، وذاك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات .



جاء ذلك في إطار المتابعات الدورية للجان الحي المختصة بمراجعة شروط التعاقد وطريقة استخدام الوحدات للسكني فقط ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد .

وكان قد شكل رئيس حي المناخ عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح.

وأكد رئيس حي المناخ فى بورسعيد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات المخالفة أو إنتهاء شروط التعاقد بالتنسيق مع إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، مشير إلي أن الهدف هو تأكيد الوضع القانوني والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية ،مؤكد التشديد علي حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم .