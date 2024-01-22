على متن سفينتين.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3874 سيارة لذوي الهمم

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة SANG SHIN القادمة من كوريا بحمولة 1993 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها ، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى ليبيا.

،كان ميناء غرب بورسعيد قد انتهى من تفريغ سفينة الرور GMT ASTRO القادمة من كوريا حيث قامت بتفريغ 1881 سيارة لتستكمل رحلتها البحرية إلى تركيا.



وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.