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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متن سفينتين.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3874 سيارة لذوي الهمم

سفينة رور تصل ميناء
سفينة رور تصل ميناء غرب بورسعيد

 استقبل ميناء غرب بورسعيد  سفينة الرورو العملاقة  SANG SHIN القادمة من كوريا بحمولة 1993 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها ، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى ليبيا. 

،كان ميناء غرب بورسعيد قد انتهى من تفريغ سفينة الرور GMT ASTRO القادمة من كوريا حيث  قامت بتفريغ 1881 سيارة لتستكمل رحلتها البحرية إلى تركيا.

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع ميناء غرب بورسعيد  جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.

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