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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع برؤساء الأحياء

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة ،و مستجدات العمل في عدد من ملفات النظافة ، وإزالة الإشغالات داخل أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة ، واعمال النظافة، وإزالة الإشغالات داخل أحياء بورسعيد ، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء،  فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات انشاء الأسواق  والمجمعات الحضارية ، موجها بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الإشغالات، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

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