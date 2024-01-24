هتحكيله | خالد أبو بكر يكشف موقفا مؤثرا في احتفالية عيد الشرطة

علق الإعلامي خالد ابو بكر على تكريم الرئيس السيسي لأرملة الشهيد طارق جميل رائد في الشرطة والتي تمتلك طفلا عمره 6 شهور ويدعى سيف، قائلا “ سيف مش مدرك مرحلة اليتم اللى هو فيها و مش مدرك انه مع رئيس الدولة ، ووالدته سوف تحكي له تكريمالرئيس عبد الفتاح السيسي لوالده”.

واضاف أبو بكر خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية اون تي في، أن الطفل سيف ابن الشهيد الرائد طارق اصبح يتيم، وزوجته أصبحت أرملة في شبابها.

رئيس الدولة مئول امام سيف أبن الشهيد الرائد طارق جميل

وتابع خالد ابو بكر: رئيس الدولة مسئول امام سيف، سيف ووالداه هما الأهم.