وزارة التعليم الفلسطينية: طلاب قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة|فيديو

قال صادق الخضور المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن طلاب قطاع غزة في فلسطين فقدوا كل مقومات الحياة، مؤكداً أنه يتم إستهداف الطلاب والاطفال والمعلمين.

الواقع في فلسطين مؤلم



وأضاف صادق الخضور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساءdmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم إستهدافو تدمير 90% من الأبنية التعليمية الموجودة في غزة، لافتاً إلى أن هناك 600 ألف طالب في غزة محرومين من حقهم في التعليم.



وتابع المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،قائلا:" الواقع في فلسطين مؤلم، ونطالب المؤسسات الدولية و الأممية، بتحمل المسؤليات لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم"