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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: غزة تواجه إغلاقاً طبياً كاملاً

قطاع غزة
قطاع غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، من أن قطاع غزة يواجه إغلاقاً طبياً كاملاً ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية للحفاظ على الخدمات الأساسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مزرية في جنوب قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت فالينت، إن الطواقم الطبية تعاني من صعوبات كبيرة بسبب ندرة المستلزمات الطبية.

وأوضح فالينت، أن هناك حاجة ماسة لزيادة كميات الوقود خاصة في شمال قطاع غزة لتشغيل المستشفيات.

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وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في هجوم إسرائيلي على مبنى تابع لها في خان يونس.

وقال مدير “الأونروا” في قطاع غزة، إن “دبابتان قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس بعد ظهر اليوم”.

اللجنة الدولية للصليب الاحمر غزة قطاع غزة

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