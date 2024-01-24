بيان عاجل من روسيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تصرف الانتباه عن الشيء الرئيسي وهو الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي: “المقترحات المطروحة: هدنة لمدة أسبوعين أو شهرين، مقابل عودة الرهائن، والطرف الآخر يقول: “سنسلم الرهائن، ولكن ليس جميعهم”.. التفاوض على وجه التحديد هو ما يصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، ويجب أن يكون الجوهر وقفا فوريا لإطلاق النار”.

وتابع قائلا: “يمكن للمرء أن يقول بقدر ما يريد أن حماس لا تعترف بالدولة اليهودية، وبالتالي يبرر استمرار المذبحة الإسرائيلية في غزة”.

وأكد لافروف: “إذا انتبهنا فقط إلى سطح ما يحدث، وإلى المظاهر الفردية، ولم نرى الأفق الذي لا بد أن تظهر فيه الدولة الفلسطينية، فإن مثل هذه الأحداث ستندلع طوال الوقت”.