عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تصرف الانتباه عن الشيء الرئيسي وهو الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي: “المقترحات المطروحة: هدنة لمدة أسبوعين أو شهرين، مقابل عودة الرهائن، والطرف الآخر يقول: “سنسلم الرهائن، ولكن ليس جميعهم”.. التفاوض على وجه التحديد هو ما يصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، ويجب أن يكون الجوهر وقفا فوريا لإطلاق النار”.

وتابع قائلا: “يمكن للمرء أن يقول بقدر ما يريد أن حماس لا تعترف بالدولة اليهودية، وبالتالي يبرر استمرار المذبحة الإسرائيلية في غزة”.

من مجلس الأمن.. الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

وأكد لافروف: “إذا انتبهنا فقط إلى سطح ما يحدث، وإلى المظاهر الفردية، ولم نرى الأفق الذي لا بد أن تظهر فيه الدولة الفلسطينية، فإن مثل هذه الأحداث ستندلع طوال الوقت”.

إسرائيل حماس لافروف غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

موضوعات متعلقة

العالم يدق ناقوس الخطر.. روسيا تكشف عن موقفها من الاستعداد لحرب كبرى

موقف حماس وإسرائيل.. تطورات جديدة بشأن صفقة الأسرى

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

مقتل عدد كبير.. كتائب القسام تفجر منزلا بداخله قوة إسرائيلية وتشتبك مع أخرى

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استعادة الأسرى ستتم بصفقة سيئة مجبرون عليها

3 صواريخ.. تفاصيل هجوم الحوثيين على سفينة أمريكية في البحر الأحمر

معبر رفح مفتوح.. الخارجية: شروط تعجيزية تمنع التوصل إلى هدنة بغزة

البيت الأبيض : الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين نتائجها فعالة

ترشيحاتنا

يمكنها سحق ترامب.. هل تترشح ميشيل أوباما عن الديمقراطيين في انتخابات 2024؟

لم يعد أمامي الكثير.. توني كروس يلمح لقرب اعتزاله كرة القدم

المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي

كافح الشيخوخة بـ شرب الشاي | أسرار مذهلة

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

مدرب منتخب تونس يتقدم باستقالته على الهواء .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ