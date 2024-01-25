الاستفادة من هدي الرسول..استشاري صحة نفسية يوضح كيف تخطى النبي عام الحزن

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض في عام الحزن لفقدان اثنين من أهم الناس في حياته عمه أبو طالب الذي رباه في صغره، والسيدة خديجة الأقرب لقلبه.

وقال محمد هاني، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن رحلة الإسراء والمعراج كانت هداية لنفس النبي صلى الله علبه وسلم بعد صبره، على فقدان أحبائه.

هدي النبي صلى الله عليه وسلم

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن الإنسان عليه أن يعيد التجارب الحزينة التي مر بها، والإسفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.