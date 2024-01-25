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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار الانفصال.. استشاري صحة نفسية يكشف السبب وراء تعرض العوضي لوعكة صحية

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سبق لها الزواج، ولديها أولاد، قبل الزواج من الفنان أحمد العوضي، في حين أن العوضي لم يتزوج من قبل.

 

وقال محمد هاني، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لظروف صحية خطيرة، أثرت على صحتها بشكل كبير، حتى تم شفائها في مرحلة سابقة.

 

وتابع استشاري الصحة النفسية،  أن الفنان أحمد العوضي تأثر بقرار الإنفصال عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتعرض لوعكة صحية، ودخل المستشفى ، وقامت ياسمين عبد العزيز بزيارته مما يدل على الرقي في التعامل.

 

وأشار محمد هاني إلى أن ياسمين عبد العزيز دافعت عن العوضي بعد الإنفصال، وأكدنت أنه لا يوجد أي مشاكل بينهم، معلقا “ أشيك الناس اللي انفصلوا في الوسط الفني”.

 

بعد نجاح فيلهم “الأسكندراني"

وأستكمل استشاري الصحة النفسية، أن قرار الإتفصال جاء من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحتى أنه اتخذت هذا القرار بعد نجاح فيلهم “الأسكندراني”.

الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي نهال طايل

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