بعد مرضه.. تفاصيل زيارة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي داخل المستشفى

أكد الكاتب الصحفي خالد فرج، “أول مرة أشوف في حياتي أشوف الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز”، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز".

وقال خالد فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان "الفنانة ياسمين عبد العزيز علاقتها جيدة بالعوضي بعد الإنفصال ولو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى متمنيا أن يعود الثنائي لبعضهما"

غيابات لعدد من النجوم

وتابع الكاتب الصحفي خالد فرج، أن موسم رمضان القادم سيكون مميزا ومبشرا، ولكن سيكون هناك غيابات لعدد من النجوم، على رأسهم “ ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد ويوسف الشريف”.



