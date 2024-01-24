معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو جديداً لها بعد زيارتها لأحمد العوضي بالمستشفى.

وظهرت ياسمين في فيديو لإعلان مجوهرات بإطلالات مختلفة كانت الأولى باللون البني مع مكياج نود والآخر باللون الأسود بتسريحة مختلفة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ظهرت بفستان أبيض أنيق وانهالت التعليقات بعد أن نشرت الفيديو وهي معاه في المستشفى.

وتصدرت ياسمين عبد العزيز تريند السوشيال ميديا بعد زيارتها لأحمد العوضي بالمستشفى بعد احتجازه بسبب وعكة صحية.

وإليكم الفيديو

https://www.instagram.com/reel/C2fAebsox8v/?igsh=MTczNTF3N3IzdnBnMg==