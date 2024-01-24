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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زارته في المستشفى.. هل تعود ياسمين عبد العزيز للعوضي؟

صدى البلد

بعد تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة وعلى أثرها تم نقله إلى المستشفى، وأوضحت إحدى الصحف أن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب".


 

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجته السابقة بزيارته في المستشفى لتطمئن على حالته الصحية، بعد معرفتها بالأزمة الصحية الشديدة الذي تعرض لها أحمد العوضي.


 

ربط رواد التواصل الاجتماعي بين زيارة ياسمين للعوضي وبين إمكانية عودتهما مرة أخرى،  وتوقع رواد السوشيال ميديا أن يرجعا لبعضهما البعض بعد هذه  الزيارة وبعد شفاءه من الوعكة الصحية  التي تعرض لها.


 

وكانوا رواد السوشيال ميديا قد ربطوا  الحالة الصحية التي تعرض لها أحمد العوضي بإنفصاله من الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لهما.

 

حيث كانت تحرص ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية بأبرز الصور التي كانت تكشف عن رومانسيتهما دوما.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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