المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

تخطط الصين لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير المقبل، بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 5 فبراير ، مما سيوفر 1 تريليون يوان، حوالي 139.8 مليار دولار، من رأس المال طويل الأجل.

وهذا هو الخفض هو الأول في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد إجرائين مماثلين العام الماضي، كان آخرها في سبتمبر الماضي.

ويؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم قروض للعملاء وشراء مزيد من السندات لدعم نمو الاقتصاد.

وأكد بنك الشعب الصيني إن هناك خطوات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وقال شنغ للصحفيين إن البنك المركزي والإدارة الوطنية للتنظيم المالي يعملان على سياسة جديدة لدعم القروض لمطوري العقارات عالية الجودة، وسيتم نشر هذه التفاصيل في وقت لاحق الخميس.

وبشأن القضايا العقارية، قال محافظ المركزي الصيني إن مشاكل ديون الحكومات المحلية كانت في الغالب في المناطق المتخلفة، "وهو ما له تأثير محدود على الاقتصاد والتمويل بشكل عام"