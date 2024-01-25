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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

حصلت صدى البلد على النتيجة الكاملة للفصل الدراسي الأول بطلاب الشهادة الإعدادية فى محافظ بورسعيد عقب اعتمادها اليوم داخل ديوان عام المحافظة بحضور قيادات التعليم.

كان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعتمد  اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤  نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أقل من ٢٤ ساعة من انتهاء أعمال الامتحانات بنسبة بلغت 75.4%.

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات محافظة بورسعيد التعليمية برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم بالمحافظة وعلى الالفي نقيب معلمى بورسعيد. 

وهنأ محافظ بورسعيد طلاب الشهادة الإعدادية مؤكد أن الامتحانات لم تخرج عن الكتاب المدرسي هذا العام مطالب الجميع بالابتعاد عن تجار العلم . 

وجاءت نسبة نجاح الطلاب فى مادة اللغة العربية 97% بينما بلغت نسبة النجاح في الدراسات الاجتماعية 91%.

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