عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنسبة نجاح 75%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

اعتمد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أقل من ٢٤ ساعة من انتهاء أعمال الامتحانات بنسبة بلغت 75.4%

محافظ بورسعيد: 250 مليون جنيه مرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير منطقة المثلث

مساعد وزيرة التخطيط: بورسعيد تقدمت بمشروعات مبتكرة ومتميزة خلال مسابقة المشروعات الخضراء

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات محافظة بورسعيد التعليمية برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم بالمحافظة وعلى الالفى نقيب معلمى بورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد، طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن الامتحانات لم تخرج عن الكتاب المدرسي هذا العام مطالب الجميع بالابتعاد عن تجار العلم. 

وجاءت نسبة نجاح الطلاب فى مادة اللغة العربية 97% بينما بلغت نسبة النجاح فى الدراسات الاجتماعية 91%

بورسعيد الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية عادل الغضبان محافظ بورسعيد طلاب الشهادة الإعدادية نائب محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مادة اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

ضبط 12 تاجر سجائر لبيعهم بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ