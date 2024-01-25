بنسبة نجاح 75%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أقل من ٢٤ ساعة من انتهاء أعمال الامتحانات بنسبة بلغت 75.4%

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات محافظة بورسعيد التعليمية برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم بالمحافظة وعلى الالفى نقيب معلمى بورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد، طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن الامتحانات لم تخرج عن الكتاب المدرسي هذا العام مطالب الجميع بالابتعاد عن تجار العلم.

وجاءت نسبة نجاح الطلاب فى مادة اللغة العربية 97% بينما بلغت نسبة النجاح فى الدراسات الاجتماعية 91%