عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اغتنم ليلة الجمعة الثانية من شهر رجب

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

عذاب القبر ونعيمه
عذاب القبر ونعيمه

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤمن يؤمن بما يتعلق بيوم القيامة من غيبيات، فيؤمن بالجنة دار النعيم، ويؤمن بالنار دار الجحيم، ويؤمن بالحساب، ويؤمن بالبعث، وقبل ذلك يؤمن بالبرزخ.

عذاب القبر ونعيمه 

واستدل علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقوله تعالى : ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، ويؤمن بالقبر وما فيه من نعيم وعذاب، قال سبحانه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾ ، والنار المذكورة في الآية هي نار يعذب بها آل فرعون في حياة البرزخ قبل يوم القيامة بدليل إضافة قوله تعالى بعد ذلك « ويوم تقوم الساعة أدخلوا ...». 

وروى عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم  : كان يتعوذ من عذاب القبر»، وما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « دخلت على عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا لي : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم، فكذبتهما ، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم  فقلت : له يا رسول الله، إن عجوزين وذكرت له، فقال : « صدقتا ، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها » . فما رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ». 

وشدد علي جمعة: ينبغي على المسلم أن يؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق نطق به الوحي الشريف، كما ينبغي للمسلم ألا يشغل باله بكيفية هذا العذاب وأشكاله، فلكل عالم قوانين تحكمه، ونحن في عالم الحياة الدنيا لا نستطيع أن نتخيل أو نتوقع القوانين التي تحكم العوالم الأخرى كعالم الأرواح، وعالم الجن مثلاً.

وقد اختلف العلماء في نعيم القبر وعذابه في الحياة البرزخية، هل يقع على الروح فقط أم على الجسد أم على كليهما ؟ فذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أن التنعيم والتعذيب إنما هو على الروح وحدها. وقال جمهور أهل السنة والجماعة من المتكلمين والفقهاء : هو على الروح والجسد. قال النووي : النعيم والعذاب للجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه، وذهب ابن جرير إلى أن الميت يعذب في قبره من غير أن ترد الروح إليه، ويحس بالألم وإن كان غير حي.

نوع من الظلم احذره في شهر رجب.. علي جمعة يوضح

هل إلقاء موعظة على القبر بعد الدفن بدعة؟.. دار الإفتاء ترد

مصير عظام الموتى يوم القيامة 

وتابع : يوم القيامة يجمع الله فيه عظام الموتى، ثم يكسوها لحمًا مرة أخرى، فتعود الأجساد كما كانت في الدنيا، ثم يلقي الله في تلك الأجساد الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون، قال تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَاتِ وَمَن فِى الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ وقال سبحانه : ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾. 

 وقد جعل الله لهذا اليوم العظيم – يوم القيامة- علامات فقال تعالى : ﴿فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ * وَخَسَفَ القَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ، ومنها قوله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ ، وقوله سبحانه : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ * وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا العِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ* وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾.

فينبغي على المؤمن أن يعتقد أن هناك يومًا آخر، وهو يوم القيامة يبعث الله فيه من يموت قال تعالى : ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ ، ويحاسبه على ما كان له من عمل، وأن المؤمن يجب أن يُشفق من هذا اليوم، ويتقي شره وعذابه بأن يعمل الصالحات، يقول تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾.

وشدد علي جمعة: يجب عليه كذلك أن يؤمن بكل ما جاء من أخبار عن هذا اليوم وما يحدث فيه من أهوال، قال تعالى : ﴿وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين﴾َ. 

وعليك أن تغتنم الجمعة الثانية من شهر رجب فتقرأ سورة الكهف ففيها آيات للنجاة من فتن القبر وعذابه. 

علي جمعة هيئة كبار العلماء يوم القيامة عذاب القبر ونعيمه نعيم القبر وعذابه مصير عظام الموتى يوم القيامة اغتنم ليلة الجمعة الثانية من شهر رجب الجمعة الثانية من شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

موضوعات متعلقة

«إلى القرآن الكريم.. التفسير الوسيط .. وهيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»| خريطة إصدارات الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

أعمال حسناتها كثيرة.. احرص على 3 أمور لا يعلم أجرهم سوى الله

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024؟.. موعدها وسنن نبوية لإحيائها من الإفتاء

دعاء أول الأيام البيض للرزق.. أدركه بـ13 كلمة قبل صلاتي الفجر والمغرب

هل صحيح قيام الليل يحقق المعجزات؟.. 4 كلمات تغير حياتك وتقضي حاجتك

أول الأيام البيض من رجب.. أدركه بسنة نبوية عظيمة قبل الفجر

النشرة الدينية| فضل الأيام البيض من شهر رجب.. و12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بخاطرك

اليوم الدولي للتعليم.. الأزهر: الإسلام أشاد بالعلم ونوه بمكانة أهله وأعلى قدرهم

ترشيحاتنا

اندلاع حريق هائل في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران|فيديو

علي معلول يعتزل اللعب دوليا

حظر تأجير الدراجات للأطفال الأقل من سن 8 سنوات بأمر القانون

منظر مرعب.. موجات ضخمة تدمر منشأة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ |فيديو وصور

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وجهها تشوه بالكامل.. هل يمكن مقاضاة طبيب ريهام سعيد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

ملابس لافتة.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

فيديو

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ