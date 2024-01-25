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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إقامة وقف للنخيل يخصص عائده للحالات المستحقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من مؤسسة مشكاة النور الخيرية برئاسة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس الأمناء بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم الحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

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وأكد الزملوط أن اللقاء تناول التنسيق لإقامة وقف للنخيل تابع للمؤسسة يخصص عائده لصالح الحالات المستحقة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة وقف النخيل الخيري التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 

وأضاف الزملوط أنه تم الإتفاق أيضا على تقديم مساعدات إنسانية لرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

التضامن الاجتماعي الأسر الأكثر الاجتماعى استعدادات الجمعيات والمؤسسات الحالات الأولى بالرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط رئيس جامعة الوادى الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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