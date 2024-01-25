محافظ الوادي الجديد: إقامة وقف للنخيل يخصص عائده للحالات المستحقة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من مؤسسة مشكاة النور الخيرية برئاسة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس الأمناء بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم الحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول التنسيق لإقامة وقف للنخيل تابع للمؤسسة يخصص عائده لصالح الحالات المستحقة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة وقف النخيل الخيري التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأضاف الزملوط أنه تم الإتفاق أيضا على تقديم مساعدات إنسانية لرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم.