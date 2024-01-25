قرارات سعودية هامة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن مجلس شؤون الجامعات بالسعودية إعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول بالجامعات.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد بين المجلس أن هذه الفئات تشمل: الإعاقة السمعية والبصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

وأشار الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن القرار جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي.

وبيّن أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم، وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية.