مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق أحد الفنادق السياحية في سوهاج

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن واقعة حدثت في محافظة سوهاج، قائلا “فوجئ ملاك أحد الفنادق الكبرى في سوهاج وهو الفندق السياحي الموجود بقرار الإدارة المركزية للمنشآت السياحية بغلق الفندق دون إخطار أو علم مسبق”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الإدارة قامت بغلق الفندق وطرد رواده بطريقة تسيء لسمعة مصر السياحية بزعم عدم ترخيص الفندق.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أصحاب الشكوى يؤكدون أن الإجراء يخالف القانون وقرار وزير السياحة، لأنه سبب الذعر والخوف لملاك الفندق.

أساء لصورة السياحة



وأشار مصطفى بكري إلى أن ملاك الفندق يطلبون من الوزير بوقف باقي إجراءات غلق الفندق والتحقيق مع اللجنة التي أساءت لصورة السياحة.

