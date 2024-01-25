مديرية أمن سوهاج تحتفل بذكرى عيد الشرطة الـ72

شارك المواطنون، ضابطات الشرطة ولفيف من قيادات مديرية أمن محافظة سوهاج، الاختفال بذكرى عيد الشرطة.

وفي الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، التقط المواطنون الصور التذكارية مع ضباط الشرطة.

وحرص اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، على التقاط الصور مع لفيف من قيادات الداخلية بسوهاج، والضباط اللاتي مع التفاف المواطنين حولهن احتفالًا بهن في ذكرى عيد الشرطة الـ72.

طلاب من أجل مصر تشارك مديرية أمن سوهاج احتفالهم بعيد الشرطة الـ72

وكان قد شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للإحتفال بأعياد الشرطة الـ72، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع، الورود والشكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.

وأشاد بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.