بالورود والشوكولاتة.. "أمن سوهاج" للاحتفال يحتفل بعيد الشرطة الـ 72

تستعد محافظة سوهاج للاحتفال بعيد الشرطة المصري الـ72، والذي جاء تخليدًا لذكرى واقعة الإسماعيلية 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا على يد الاحتلال الإنجليزي الغاشم حينها؛ وذلك لرفض رجال الشرطة البواسل ترك أسلحتهم والتخلي عن القضية الوطنية السامية.

واليوم يشهد التاريخ على مرور 72 عامًا على واقعة الاسماعيلية التي راح ضحيتها أبطال من ضباط وأفراد الشرطة المصرية، وفي محافظة سوهاج، استعد مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، للاحتفال مع المواطنين بالمناسبة الخالدة.

وتم التقاط بعض الصور التذكارية مع المواطنين، وتوزيع ضباط وضابطات الشرطة الورود والشوكولاتة على المارة بشوارع الإقليم على مستوى مراكز المحافظة، احتفالًا بذكرى عيد الشرطة الـ72.

رئيس جامعة سوهاج يُهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة الـ72

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وكان الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قد هنأ اللواء محمد عبد المنعم شرباش، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، بمناسبة عيد الشرطة الـ72، ومدير إدارة الأمن الوطني، وذلك برفقة الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري للجامعة.

وثمن "النعماني" جهود رجال الشرطة المصرية والتي تشكل سياجًا منيعًا ضد المخاطر والتهديدات، وتمكنهم من وأد كل المحاولات التي ترمى لزعزعة استقرار الوطن، لينعم كل من يعيش على أرض وطننا الغالي مصر بالأمن والإطمئنان.

وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويديم عليها نعم والأمن والسلام، وأن يرد كيد الحاقدين في نحورهم.