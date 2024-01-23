عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يعلن الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

الطالب المثالي بجامعة
الطالب المثالي بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج نتيجة مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة والتي أسفرت عن فوز كلاً من  الطالب محمود أشرف محمود بالفرقة الرابعة بكلية الطب، والطالبة وفاء صلاح عبدالحميد بالفرقة الخامسة بكلية الطب بلقب الطالب والطالبة المثاليين.

وأكد النعماني على أهمية هذه المسابقة والتي تعزز وتنمي حس المنافسة بين الطلاب، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى إبراز ضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب بجانب السعي إلى تنمية الثقافة، المهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة.

وذلك من منطلق إيمان الجامعة بدورها الرئيسي والأساسي في تكوين شخصيات الطلاب وتنمية وعيهم، قدراتهم، مهاراتهم ومواهبهم، لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة، لتساهم إيجابياً في بناء مستقبل الوطن، استناداً على توجهات الدولة في وضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقييم لجنة تحكيم المسابقة للمتقدمين تمت وفقاً للشروط المعلنة، والتي تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وفي انخراطه في الأنشطة الطلابية، مهاراته الاجتماعية، إجادته على الأقل للغة أجنبية واحدة.

كما يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، من خلال مدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وذلك وفق عدد من المعايير.

وأضاف صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب أن معايير الاشتراك في المسابقة (وفقاً للميثاق الأخلاقي للطالب المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) نصت على أن لا يكون الطالب/الطالبة المشارك بالسنة الأولى أو إعدادي بالكلية.

حاصل على تقدير جيد على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده أي جزاءات أو عقوبات سابقة، وبشرط ممارسته للأنشطة الطلابية، وتمتعه بمهارات العرض والإتصال الفعال، كما يفضل أن يكون لديه مهارات فنية، أدبية، رياضية وغيرها وأيضاً أن يكون لديه مهارات التفكير العلمي الناقد والقدرة على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، ومشاركته اجتماعياً داخل الجامعة وخارجها.

خروج 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي من مستشفى سوهاج

جلسة مخدرات تنتهي بجريمة.. تجديد حبس قات.ل نجل عمه في سوهاج

جامعة سوهاج

وأشارت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات إلى أنه سيتم تصعيد الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعة لتمثيل الجامعة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي تعقد على مستوى الجمهورية.

واشارت إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة 16 طالبا و 14 طالبة، وقد فاز بالمركزين الثاني والثالث من الطلبة، أسامة  يوسف تواضروس بكلية الهندسة، الطالب أحمد محمود محمد كلية التجارة، كما حصلت كل من الطالبتين نورهان حمدان بكلية العلوم وأروى محسن بكلية الزراعة على المركزين الثاني والثالث.

ومن الجدير بالذكر ان لجنة التحكيم للمسابقة ضمت كلاً من الدكتور محمود السيد مراد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب  والدكتورة اماني حلمي عبد الحميد  استاذ بكلية التربية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج كلية الطب جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تجديد حبس عامل ألقى زوجته من شرفة المنزل في سوهاج

ترشيحاتنا

منعهم تدريجيا من العمل الحر.. قرارات سعودية بشأن عمال توصيل الطلبات غير المواطنين

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

هل طلب الميت للطعام في الحلم شيء سيئ .. الإفتاء ترد

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ