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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي من مستشفى سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت مستشفى سوهاج الجامعي بخروج ١٤ مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، وسقوط مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز؛ إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق وانقلابه بالسيارة على الطريق.

نتج عن الحادث إصابة ١٦ شخصًا بينهم طفل، ومن بينهم كل من:" خليل محمد- ٧٥ عامًا- كدمات متفرقة بالجسم، سهير زكي- ٤٥ عامًا- جرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بالصدر واشتباه كسر بضلوع الصدر، محمد عابدين- ٣٢ سنة- جرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء ابراهيم- ٥١ سنة- كدمة بالرقبة، فايزة أحمد- ٤٥ سنة- جرح قطعي باليد اليمنى، منتصر عناية الله- ٥٣ سنة- اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم".

"ياسين محمد- ٥ سنوات- كدمات متفرقة بالجسم، فوزية أحمد- ٥٥ سنة- جرح قطعي بكف اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله محمود- ٢٥ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، رسمية أحمد- ٤٥ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، محمد يوسف- ٢٣ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، نديم رفعت- ٢٤ سنة- اشتباه نزيف بالصدر والبطن واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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