عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنقاذ حياة شاب تعرض لقطع في الشرايين الأمامية للرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي

الحالة بسوهاج الجامعي
الحالة بسوهاج الجامعي

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة شاب  ٢٥ سنة، تعرض لقطع في الشرايين الأمامية للرقبة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الحالة وصلت الي استقبال الجراحة العامة وتعاني من نزيف حاد، وتم التعامل معها واستقبالها وعمل الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف والتحكم به، حتي تم دخوله قسم العمليات بشكل عاجل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، موجهاً شكر للفريق الطبي لما بذله من جهود في سبيل انقاذ حياة المريض.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المصاب وصل الي الاستقبال في حالة خطيرة، وكان يعاني من ضغط منخفض جداً، جراء جرح قطعي كبير بالرقبة، فتم توفير الدعم الطبي اللازم له من خلال تشكيل فريق طبي بشكل عاجل والقيام بإجراء الجراحة اللازمة ومتابعة الحالة حتى تماثلها للشفاء التام.

ربع كيلو شابو.. تجديد حبس "ثلاثينية الكيف" في سوهاج

تجديد حبس عصابة تصنيع الأسلحة في سوهاج

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، انه تم استقبال الحالة في وضع غير مستقر، فتم عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة ودخولها إلى قسم العمليات بشكل عاجل، موضحاً ان العملية الجراحية استمرت ما يقرب من 90 دقيقة، نجح خلالها الفريق الطبي من انقاذ حياة المريض.

بدوره قال الدكتور إسلام عامر استشاري ورئيس الفريق الطبي، ان العملية الجراحية تم خلالها ربط الأوردة والأنسجة المتهتكة والعضلات وعمل الخياطة للجرح بعد تخديره كلياً.

وأضاف ان المريض استطاع تناول السوائل بعد ساعة والأكل بعد ساعتين وغادر الي منزله بسلام، موجهاً شكر لرئيس الوحدة الدكتور احمد جابر، ولفريق التخدير والهيئة التمريضية.

يذكر أن فريق العمل ضم كلاً من الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، والدكتور محمد عبد العال استاذ مساعد الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي مدرس مساعد الوجه والفكين.

IMG-20240122-WA0070
IMG-20240122-WA0070
IMG-20240122-WA0071
IMG-20240122-WA0071
سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي شرايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

موضوعات متعلقة

بعد تطويره.. مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 164 حالة مرضية

ترشيحاتنا

الكنيست يرفض اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد حماس

عقوبات قاسية|بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن محتوى الإنترنت في المملكة

شاهدته بأحضان قريبته.. ريهام تطلب الخلع: زوجي خانني 10 مرات

وكالة الأنباء الصومالية تبرز تعهد الرئيس السيسي بدعم الصومال ضد أي تهديد

بسبب فيديو المطبخ.. قرار قضائي عاجل بشأن كروان مشاكل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

كإنها بنتها.. صور إلهام شاهين مع ابنة شقيقتها| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ