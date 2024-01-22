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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة تصنيع الأسلحة في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر إتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز، مفادها إدارة عصابة مكونة من 3 أشخاص، من بينهم شخصين لهما معلومات جنائية، ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص.

مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشاة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المكان المبلغ عنه وأفراد العصابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهم داخل الورشة، وعثر بحوزتهم على 18 قطعة سلاح ناري، من بينهم 14 فرد محلي الصنع.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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