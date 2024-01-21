بعد تطويره.. مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 164 حالة مرضية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، استقبال طوارئ المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة حتى الآن، ١٦٤ مريضا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وفحص ٢٦ مريضا بقسمي العظام وجراحة المسالك، ١٣ مريضا باستقبال الباطنة، فضلاً عن إجراء ١٦ عملية جراحية.

ونوه بأنه تم حجز ٤٨ مريضا بالعناية المركزة بأقسام القلب والتخدير والعصبية والصدرية والأطفال، وحجز ١٥ طفلا بالحضانات، ١٣ مريضة بعيادة النساء والتوليد، واستقبال الأطفال ٣٣ حالة وذلك عقب نقل الاستقبال من مقر المستشفى القديم للمقر الجديد.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة التي وضعتها إدارة الجامعة لتحسين الأداء وتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه "النعماني"، برفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى واستقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار، حيث يعد استقبال الطوارئ الجديد طفرة طبية داخل المستشفي الجامعي الجديد، وأحد أهم أقسام استقبال على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، لوجود إمكانيات طبية وبشرية في جميع التخصصات، وتوفر العبء المادي، وذلك إلى جانب امتلاكها أحدث وأدق الأجهزة الطبية التي تقدم خدمة كبيرة للمرضى، حيث يتم إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه تم تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة علي المستشفى، وتم دعم وحدات الاستقبال بعدد من الترولي والكراسي المتحركة لسرعة نقل المرضى بين وحدات الأشعة وغرف العمليات.

وأوضح أنه ذلك يأتي في إطار مواجهة الضغط الشديد الموجود على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، الي جانب التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوصيل كل الحالات الي المستشفي الجامعي الجديد في اي وقت.

وأوضح الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجديد انه تم توفير شركة للنظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وصعيد مصر، وكذلك شركة للأمن لتوفير بيئة ومناخ ملائم للعمل.