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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 50 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية

جهاز العرائس
جهاز العرائس

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 50 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، كمرحلة ثانية بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

رافق المحافظ خلال تسليم الأجهزة أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويحيي فراج رئيس قطاع بنك التنمية الزراعي بسوهاج.

وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وممثلي جمعيات "صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع، ومؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن، والجمعية الشرعية بسوهاج، جمعية بدر للتنمية المشروعات".

هنأ محافظ سوهاج الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة سعيدة، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهدا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

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محافظة سوهاج

ووجه الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع محافظة سوهاج في مختلف المجالات، والجمعيات المشاركة في الفعالية، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة؛ لتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا.

 أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن عدد المستفيدين من الأجهزة التي تم تقديمها اليوم بلغ 100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن كل جهاز.

يشمل "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، فرن بوتاجاز، مكواة، خلاط، مروحة،2بطانية، طقم كبايات سوبر، لحاف فايبر، طقم كاسات، طقم أركوبال، طقم توابل"، مقدمة من البنك الزراعي المصري، وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

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