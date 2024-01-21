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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يواصل تفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي العلوم والتربية النوعية

صدى البلد

يواصل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وذلك بكليتي العلوم والتربية النوعية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال جولته، اطمأن النعماني على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

واستمع رئيس الجامعة لبعض الطلاب حول ملاءمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة، كما اطمأن على تواجد أساتذة المواد للرد على استفسارات الطلاب، ووجود رعاية طبية لأي أعراض مرضية طارئة.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، أن رئيس الجامعة وجه بمواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه يؤدي الامتحانات بالكلية 2000 طالب وطالبة، موزعين على 21 لجنة امتحانية.

وقالت الدكتورة لمياء أبو زيد، عميد كلية التربية النوعية، إن رئيس الجامعة أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، موضحة أنه يؤدي الامتحانات 2737 طالبا وطالبة، على أن تنتهي الامتحانات يوم 24 يناير الجاري.

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