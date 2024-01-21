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تعليم

يزن نصف كيلو.. استئصال ورم سرطاني بالغدة النكافية في مستشفى سوهاج الجامعي

صدى البلد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريق طبي بالمستشفى الجامعي القديم  استقبل سيدة تبلغ من العمر ٥٥ سنة تعاني من "ورم سرطاني" بالغدة النكافية بزن نصف كيلو جرام تقريباً وتم استئصاله بنجاح، مشيراً إلى ان المستشفى الجامعي يستقبل آلاف المرضي شهرياً ويقدم لهم خدمات طبية لائقة وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة المواطنين، موجهاً شكره لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضي.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري علي الإستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكافة المترددين علي المستشفي، وتقديم كافة التسهيلات لهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم انه تم ترقيع العصب الوجهي للمريضة تحت الميكروسكوب الجراحي بتكبير ١٠ مرات، وعلي خمسة مراحل منها ترقيع عصب الجبهة، وترقيع عصب العين، وترفيع عصب الفم والشفة العليا، وعصب الفم والشفة السفلي،  مؤكداً على أن حالة المريضة جيدة وفي تحسن مستمر.

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وقال الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، أنه تم استقبال سيدة مصرية تدعي "أ . أ" في العقد السادس من عمرها تعاني من ورم سرطاني موجود في الغدة النكافية.

وتم عمل استئصال للغدة النكافية للفصين الخارجي والداخلي، واستئصال الورم كاملاً مع استئصال الغدد اللمفاوية وتشريح الرقبة واستئصال العصب الوجهي وترقيعه عن طريق عصب الرجل، والحالة العامة للمريضة جيدة.

من الجدير بالذكر ان الفريق الطبي الذي تابع العملية ضم كلاً من الدكتور احمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور اسلام عامر، وأعضاء الفريق الدكتور محمود عبدالغني، والدكتور محمد عبدالعال.

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