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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب يتعدى على زميله بسلاح أبيض في سوهاج.. والسبب جيرتهما

صدى البلد

أصيب طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرح طعني غائر بالفخذ اليسرى من الجهة الأمامية، أثناء مشادة كلامية بينه وبين زميله وابن جيرانه؛ وذلك بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده نشوب مشاجرة بين طالبين وسقوط أحدهما.

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بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعو “كمال.  م”، 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة القسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واتهم والده المدعو “محمد. ك”، 52 سنة، صاحب محل زجاج، ويقيم بذات الناحية، المدعو “محمود. س”، 18 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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