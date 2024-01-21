كسر بالحوض.. سقوط طالبة بين الرصيف والقطار في سوهاج

سقطت طالبة في بداية العقد الثالث من العُمر، بين الرصيف وقطار "أسيوط/ سوهاج" بمحطة سكة حديد طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى إصابتها بجرح بفروة الرأس من الخلف وكسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا بأنه أثناء محاولة طالبة استقلال قطار "أسيوط/ سوهاج"، مقرر توقفه بالمحطة، من رصيف المحطة عقب تحركه، انزلقت قدماها وسقطت بين الرصيف والقطار؛ ما أدى إلى إصابتها المنوه عنها.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعوة (علياء ا.م.ا- 21 سنة- طالبة- وتقيم دائرة المركز)، وأفاد شقيقها المدعو (محمد ا.م.ا- 27 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.