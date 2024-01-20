من الغد.. مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسيي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد ٦ساعات

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفي الجامعي الجديد، الي الساعة ٨ مساء، بدأً من الغد الأحد ٢١ يناير الجاري، بزيادة ٦ ساعات إضافية نظراً لتزايد الإقبال من المواطنين علي الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الإنتظار من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتي الساعة ٨ مساء طوال أيام الاسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتي الساعة ٢ ظهرا للمرضي المحجوزين داخلياً وذلك بناء علي قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري، مضيفاً أن الهدف من مد فترة العمل ٦ ساعات إضافية هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول علي الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفي.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد ان تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ ٤٢٠ جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو علي نفقة الدولة لغير الموظفين، او نقداً للراغبين فى عدم إستصدار قرارات.

وأكد الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة أن الوحدة تستقبل ٤٠ حالة يومياً، ومن المتوقع الوصول لأكثر من ٧٠ حالة بعد مد فترة العمل، لافتاً ان جهاز الرنين الرنين المغناطيسي الجديد قدرته ١،٥ تسلا، يعطي صورة عالية الجودة، ويمكنه عمل فحص كامل لجميع أجزاء الجسم في أقل من ٦٠ دقيقة.

من الجدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والاعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى، و تقبل الوحدة جميع التحويلات الداخلية والخارجية، والحصول على الخدمة في نفس اليوم أو خلال ٤٨ ساعة كحد اقصى.