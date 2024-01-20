دعم الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج بـ2 مليون جنيه

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أهمية دور وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، موجهاً بضرورة التوسع في الخدمات والتيسيرات، وتقديم أوجه الدعم لتخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس والذي انعقد بقاعه مجلس الجامعة بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء الصندوق من العمداء وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني ان الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة المالى والادارى، وأيضاً استعراض إنجازات الوحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي في الفترة من بدايه أغسطس حتي نهاية ديسمبر ٢٠٢٣.

جامعة سوهاج

وبلغ عدد المستفيدين ٩٧٣ من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم سداد المطالبات المالية التي تحملتها الوحده لعلاجهم بقيمه تجاوزت مليون و٩٠٠ الف جنيه، وذلك في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم الطبي وتقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لجميع منتسبيها.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي انه تم في تلك الفتره ايضاً تسليم ١٣١٢ من البطاقات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم ، وأسرهم من اجل تقديم خدمات طبية لائقه، كما تم خلال الإجتماع الموافقة علي عدد من الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لصرف الادوية المطلوبة وصرف مستحقاتهم المالية.

لإجراءهم بعض العمليات الجراحية سواء داخل المستشفي أو في مستشفيات أخري، وذلك طبقاً للائحة الخاصة بصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.