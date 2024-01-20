أخبار التعليم| مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 14 مصابا بحادث انقلاب ميكروباص الصحراوي.. وتنسيق الجامعات الخاصة.. ومصروفات كلية طب أسنان.. ورضا حجازي: مستمرون في إصلاح المنظومة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رضا حجازي: مستمرون في إصلاح التعليم ولدينا خارطة طريق لمواجهة التحديات

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.

توصيات مهمة لمريض الصدفية بـ مؤتمر علمي بـ طب عين شمس

انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،الدكتور آمال الجنزوري رئيس القسم ورئيس المؤتمر وتحت إشراف الدكتور هيناز فاروق نائب رئيس المؤتمر والدكتور نفين فودة سكرتير المؤتمر والدكتور إيمان توفيق مقرر المؤتمر.

مشاهدة بالعين المجردة .. القمر يلتقي الأخوات السبع في سماء مصر

يقترب القمر غدآ من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

بدءا من الغد.. مستشفى سوهاج الجامعي الجديد تعمل بكامل طاقتها

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر لللرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقطاع الصحة وخاصة بمحافظات الصعيد باعتبارها من القطاعات الهامة، حيث أصبح لدى الصعيد قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة ويضاهي أكبر النظم الصحية العالمية، للارتقاء بصحة المواطن المصرى وتقديم أفضل الخدمات الطبية له.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. المصاريف

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

التصميمات الجديدة لحرم الجامعة الفرنسية بالقاهرة تفوز بجائزة عالمية

فازت التصميمات المعمارية الجديدة للجامعة الفرنسية في مصر (UFE) بجائزة فرانس دزاين العالمية “French Design 100” لعام 2024 عن تصميم مشروع الحرم الجامعي الجديد الخاص بالجامعة بالقاهرة.

مشروع إسكان جامعة القاهرة.. الخشت يوجه بسرعة تشغيل المرافق وفق أعلى المواصفات

يعد مشروع إسكان جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، ويتم متابعته متابعة مكثفة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة؛ لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية، تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر، على أعلى مستوى من التنفيذ.

مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 14 مصابا بحادث انقلاب ميكروباص بالصحراوي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، والذي كان متجها إلى أسيوط جميعهم بصحة جيدة وحالاتهم مستقرة.

تنسيق الجامعات الخاصة.. تعرف على مصروفات كلية طب أسنان

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.