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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصميمات الجديدة لحرم الجامعة الفرنسية بالقاهرة تفوز بجائزة عالمية

د.أيمن عاشور و
د.أيمن عاشور و د. دونى داربى

فازت التصميمات المعمارية الجديدة للجامعة الفرنسية في مصر (UFE) بجائزة فرانس دزاين العالمية  “French Design 100” لعام 2024 عن تصميم مشروع الحرم الجامعي الجديد الخاص بالجامعة بالقاهرة.

وقال الدكتور دونى داربى رئيس الجامعة الفرنسية بمصر فى بيان له اليوم إن التصميمات الجديدة للمشروع تمت تحت الإشراف المزدوج لوزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية وقد تم الإعلان عن ذلك في باريس اليوم الجمعة 19 يناير.

 

جدير بالذكر أن الجامعة الفرنسية في مصر (UFE) هي جامعة أهلية غير هادفة للربح تم إنشاؤها في عام 2002 بشراكة بين مصر و فرنسا وقد وقع الجانبين اتفاقية جديدة عام 2019 لدعم وإعادة هيكلة الجامعة وتعزيز مهمتها فى التدريس والبحث والإدماج المهني متعدد التخصصات بشراكات مع كبرى الجامعات الفرنسية ومنها جامعة السوربون العريقة وجامعات فرنسية من افضل جامعات العالم مثل جامعة باريس ساكليه l’Université Paris-Saclay  احد أفضل 15 جامعة فى العالم .

وتقوم الجامعة حاليا بتوسيع حرمها الجامعي بجوار الحرم الحالي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وفق أعلى معايير الانشاءات و التصميمات الحديثة في عالم الجامعات وسيبدأ البناء الجديد  للحرم الجامعي الجديد خلال شهر يناير الجارى 2024 و من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد في أكتوبر 2024، وستكون المرحلة الثانية في يونيو 2025 و المرحلة النهائية في فبراير 2026 .

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