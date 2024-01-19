تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. المصاريف

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

مصاريف الجامعات الأهلية

وينشغل الأهالي وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الأهلية 2023 بمحافظات مصر للالتحاق بكليات الجامعة في الجامعات الحكومية ويرغبون بالدراسة في الكليات الأهلية وتكون بمقابل مادي، لتحقيق أحلامهم وآمالهم.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024:

كلية الطب 105 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة 69 ألف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه مصري.

كلية العلوم 48 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه مصري.

كلية هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه مصري.

كلية التمريض 31 ألف جنيه مصري.

كلية علوم وهندسة الحاسب 69 ألف جنيه مصري.

كلية الأعمال 46 ألف جنيه مصري.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 39 ألف جنيه مصري.

كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه مصري.

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

وأوضح أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث إن برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

مميزات التعليم بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.

موعد انطلاق التسجيل بجامعة الجلالة التيرم الثاني

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في إجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.

وأوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.