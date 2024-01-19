عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاهدة بالعين المجردة .. القمر يلتقي الأخوات السبع في سماء مصر

القمر والأخوات السبع
القمر والأخوات السبع

يقترب القمر غدآ من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

القمر والأخوات السبع 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إن مراقبو السماء وهواة الفلك في انتظار يوم 20 يناير متعة لقاء آسر بين القمر والأخوات السبع في سماء مصر، من بعد غروب الشمس.

الدكتور أشرف تادرس

أوضح تادرس أننا اذا نظرنا باتجاة القمر غدآ بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل نشاهد القمر وبجواره الأخوات السبع حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور في مشهد فلكي رائع، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:00 صباحا تقريبا.

أشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

القمر الاخوات السبع القمر والأخوات السبع الحشد النجمي الاخوات السبع هواة الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

ترشيحاتنا

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل

بعد أداء طالب للامتحان بدلا من شقيقه في الدقهلية.. اعرف عقوبته بالقانون

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد زيادات يناير 2024 .. وصلت كام ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ