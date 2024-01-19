مشروع إسكان جامعة القاهرة.. الخشت يوجه بسرعة تشغيل المرافق وفق أعلى المواصفات

يعد مشروع إسكان جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، ويتم متابعته متابعة مكثفة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة؛ لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية، تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر، على أعلى مستوى من التنفيذ.

وعقد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعين مع الجهات المنفذة لمشروع إسكان هيئة التدريس؛ بهدف رفع وتذليل العقبات أمام المشروع من الجهات الخارجية، والتشديد على سرعة إنهاء البنود الناقصة، وتشغيل المرافق والشبكات الداخلية والخارجية وفق أعلى المواصفات الفنية.

وجرى تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجارٍ تسليم المُتبقي، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وتم الانتهاء من معظم الجوانب، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات وغيرها.

ويُمثل المشروع إنجازًا كبيرًا لجامعة القاهرة وهو الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة له على مستوى المشروعات التكافلية، خاصة مع طول جائحة كورونا والمشكلة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإسكان المسئولة عن المشروع بمتابعة دورية لتقدم المشروع والمرافق المنجزة، حيث ستكون هناك متابعة دورية للعمل في المشروع وتذليل أية عقبات لإتمام تنفيذه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.